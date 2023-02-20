Общество 20 февраля 2023, 16:03 Сотрудницу соцзащиты привлекли к наказанию за мошенничество в Иркутской области

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В Иркутской области суд огласил приговор сотруднице соцзащиты в Усолье-Сибирском за мошенничество при получении выплат. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного СУ СКР.

Женщина предложила поддельнице оформить пособие на несуществующего ребенка, а взамен пообещала ей половину суммы. Когда ежемесячные выплаты назначались, женщины делили деньги между собой. Ущерб от их действий составил 700 тысяч рублей.

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«С учетом мнения прокурора им назначено наказание от трех лет шести месяцев до четырех лет шести месяцев лишения свободы условно», — сообщило областное СУ СКР.

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