Сотрудницу Самарской администрации обманули мошенники-экстрасенсы

Сотрудница администрации Самарской области стала жертвой мошенников. Злоумышленники действовали от лица финалистки Битвы Экстрасенсов Мариам Циминтии.

Как рассказала сама девушка, она уже давно подписана на этот аккаунт в Instagram. У нее недавно умер отец. Все что она хотела узнать — обижен ли он на нее. Девушка решила воспользоваться услугой диагностики по видеосвязи. Стоимость такой процедуры составляет 3,5 тысячи рублей.

«Я в это все верю. Я хотела узнать этот вопрос. А они мне начали говорить совершенно про другое», — рассказала она.

Она связалась с администраторами группы в соцсети. В ходе беседы неизвестные стали ее уверять, что на нее навели порчу. Когда девушка засомневалась мошенники начали на нее давить и поторапливать.

«Они говорили „давайте быстрее думайте, у нас нет мест, сейчас мы вас не полечим и у вас все будет плохо“», — вспоминает она.

И потерпевшая согласилась. Она перевела им деньги за процедуру. Спустя некоторое время девушка поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию, но не очень верит в то, что злоумышленников найдут.

«Написать заявление не проблема. Но если я напишу — это придет на местный уровень, а там нет компетентных людей, которые помогут» — заключила она.