Сотрудницу ростовского храма уволили после ссоры из-за детской коляски

Сотрудницу ростовского храма уволили после скандала с матерью, которая заявила, что ее облили грязной водой. Это случилось из-за поведения, которое не соответствовало христианским нормам, сказал «360» пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. При этом он подчеркнул, что вся эта история не стоит и выеденного яйца, потому что на самом деле помоями в храме никто никого не обливал.

«Здесь столкнулись два архетипа. Первый называется „я же мать“ и второй — „по помытому не ходить“. Женщина пришла с годовалым ребенком со своей коляской, и ей попалась представительница второго архетипа», — считает Петровский.

По его мнению, если бы посетительницу облили грязной водой, как она утверждает, то это было бы видно на видео, которое она снимала во время конфликта. Однако на кадрах у нее сухие штаны и кроссовки.

Помимо этого, Петровский обратил внимание, что единственный вопрос, который она задает: «Почему с коляской нельзя?». Но она не возмущается из-за того, что ее облили. Затем женщины на протяжении минуты дискутируют в духе «сам дурак».

«Когда я понял, что история с облитой помоями мамашей — это вранье, художественный вымысел, я начал дальше заниматься этой историей и выяснил, что Троицкий храм, где произошла вся эта история, самый благоприятный для таких матерей с детьми. Его настоятель — отец 18 детей и 48 внуков. Человек, который создал все, чтобы в этом храме мамы чувствовали себя максимально комфортно», — подчеркнул он.

Петровский обратил внимание, что видео, которое опубликовала обиженная посетительница, было снято в той части храма, которая специально отведена для парковки колясок. Судя по всему, она пришла в храм не во время богослужения, а в тот момент, когда сотрудница храма помыла полы, поэтому ее предложение было вполне понятным, корректным и традиционным.

«Яйца выеденного не стоит эта история, но обида „я же матери“, помноженная на позицию „по помытому не ходить“, получила для скучающей под июльской жарой ростовской журналистской публики хороший повод, чтобы об этом писать», — добавил собеседник «360».

По его словам, после случившегося в храме проведут собрание. Сотрудница, которая недостаточно корректно ответила, уже уволена.

«А кто научит уму-разуму и какому-то этикету „я же мать“, я не знаю. Конфликт создал ажиотаж у скучающей прессы и вылил ведро реальных помоев уже в лицо церкви», — заключил он.