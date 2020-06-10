Сотрудницу полиции в Екатеринбурге задержали за пьяное вождение
Замначальника службы участковых уполномоченных ОП № 3 Екатеринбурга задержали после проверки документов. Оказалось, что она находилась за рулем, будучи пьяной. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых рассказал, что «представительница ОВД отказалась пройти медосвидетельствование, когда наряд ГИБДД соседнего субъекта РФ остановил ее для проверки документов».
«Женщина возвращалась с похорон, находясь в краткосрочном отпуске», — уточнил он.