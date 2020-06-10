Сотрудницу полиции в Екатеринбурге задержали за пьяное вождение

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых рассказал, что «представительница ОВД отказалась пройти медосвидетельствование, когда наряд ГИБДД соседнего субъекта РФ остановил ее для проверки документов».

«Женщина возвращалась с похорон, находясь в краткосрочном отпуске», — уточнил он.