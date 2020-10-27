Сотрудницу «Ельцин центра» задержали в Белоруссии

Белорусские правоохранители задержали шеф-редактора интернет-проектов «Ельцин центра» Марину Петрушко. Женщину обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

«Марина Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине — в Барановичах. Она навещала очень пожилую маму. В воскресенье (25 октября — прим. ред.) по дороге к маме ее задержали на автобусной остановке», — привел «Интерфакс» слова первого заместителя исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмилы Телень.

По ее словам, Петрушко является гражданской России. Она давно планировала навестить мать, но откладывала поездку из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас шеф-редактор находится в изоляторе временного содержания. Согласно законам республики, суд должен состояться в течение 72 часов.

«Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение», — заявила Телень.

Она добавила, что российские посольство и консульство уже оповестили о задержании. Адвокат Антон Гашинский уточнил, что Петрушко задержали именно за участие в несанкционированных акциях.

«Она не признает своей вины, ни в каких несанкционированных мероприятиях не участвовала. <…> Чувствует себя удовлетворительно, но жалуется на то, что в изоляторе очень холодно, он не отапливается», — рассказал ТАСС Гашинский.

Протестные акции продолжаются в Белоруссии с начала августа. Тогда на выборах президента победил Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования начали выходить на улицы, требуя отставки Лукашенко и проведения новых выборов.