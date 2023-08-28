28 августа 2023, 18:46
Сотрудница Роскачества Назарова рассказала о разработке стандарта школьной формы
В Роскачестве разработали единый стандарт школьной формы, который отвечает требованиям долговечности и безопасности. Об этом в пресс-центре ИА НСН рассказала директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова.
Во внимание принимали то, что материалы должны быть натуральными, потому что школьники проводят в форменной одежде около 30 часов в неделю. Также постарались сделать ее более прочной, потому что ранее родители жаловались на то, что ткань часто рвется, а также деформируется при стирке.
Школьники
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