Общество 28 августа 2023, 18:46 Сотрудница Роскачества Назарова рассказала о разработке стандарта школьной формы

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В Роскачестве разработали единый стандарт школьной формы, который отвечает требованиям долговечности и безопасности. Об этом в пресс-центре ИА НСН рассказала директор департамента стандартизации Роскачества Джули Назарова.

Во внимание принимали то, что материалы должны быть натуральными, потому что школьники проводят в форменной одежде около 30 часов в неделю. Также постарались сделать ее более прочной, потому что ранее родители жаловались на то, что ткань часто рвется, а также деформируется при стирке.

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