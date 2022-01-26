Сотрудница МВД, спасшая мужчину на Крымском мосту, рассказала подробности инцидента

Старший лейтенант полиции Наталья Мошарова рассказала подробности спасения мужчины, который забрался на вершину Крымского моста в Москве. По словам сотрудницы МВД, мужчина согласился вести диалог только с представителем полиции женского пола, передала «Вечерняя Москва».

«Сотрудники МЧС сообщили нам, что данный гражданин наотрез отказывается разговаривать с мужчинами ввиду боязни, недоверия или по каким-то личным убеждениям. Соответственно, он согласился вести диалог только с представителем полиции женского пола. Поэтому я поехала с ним разговаривать», — сообщила Мошарова.

Сотрудница полиции отметила, что подобного опыта в ее жизни ранее не было. Она впервые работала на такой высоте и первый раз лично вела переговоры, но при этом была уверена в своих силах.

«Перед тем, как я отправилась наверх, мы с коллегами продумали примерное ведение диалога. Когда меня поднимали, я повторно все продумывала. Я была уверена в своих силах. Важно понимать, что, если переговорщик волнуется и переживает, его энергетика может передаться человеку, а этого быть не должно. То есть переговорщик должен быть уверен в себе на 100%, потому что он идет спасать жизнь другого. Он должен убедить этого человека в том, что нужно сохранить свою жизнь и быть благоразумнее», — рассказала старший лейтенант.

Во время разговора с мужчиной Наталья пыталась объяснить, что жизнь у человека одна, а какие-то бытовые трудности решаемы.

«Моя задача была спасти человека. В дальнейшем с ним работали медицинские работники, потому что он долгое время находился на холоде и его психологическое состояние было нестабильно», — заключила она.

Ранее сообщалось, что залезший на Крымский мост в Москве мужчина уже забирался на него в 2019 году. По предварительным данным, мужчина забрался на мост из-за начальницы, которая якобы отказывалась ему платить, хотя у него четверо детей.