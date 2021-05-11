Сотрудница магазина одежды рассказала о новом способе воровства

Работники магазинов одежды нередко сталкиваются с покупателями, ворующими товар. Бывший продавец-консультант Джорджия Понтин пожаловалась на случаи, когда девушки незаметно меняли свои бюстгальтеры на новые.

Экс-сотрудница магазина Primark Джорджия Понтин стала известна в соцсетях после публикации видео в TikTok. Девушка рассказала подписчикам о своем опыте работы в магазине нижнего белья. Она вспомнила один из случаев воровства, которые происходили довольно часто.

Понтин работала в отделе бюстгальтеров и возвращала нижнее белье из примерочной в торговый зал. По словам девушки, в очередной рабочий день она почувствовала неприятный запах.

«Я почувствовала запах чего-то очень, очень плохого. Пахло несвежими сигаретами, и я заволновалась, что кто-то пожалуется, что я не выполняю свою работу должным образом, поэтому я начала искать причину этого запаха», — поделилась Понтин.

В итоге она нашла грязный бюстгальтер, который не продавался в магазине. Девушка объяснила, что кто-то из покупателей ушел в новом нижнем белье, оставив на вешалке свое. Понтин выбросила найденную вещь, а всех подписчиков призвала всегда стирать купленную в магазине одежду.