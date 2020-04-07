    07 апреля 2020, 13:34

    Сотрудница Ленинградского зоопарка рассказала, чем кормят животных во время карантина — видео

    Дарья Морозова

    Главный зоотехник Ленинградского зоопарка Ольга Волкова рассказала и показала, как и чем кормят животных, пока парк закрыт на карантин. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Ольга уточнила, что посетителям ни в коем случае нельзя кормить животных самим. Хлеб или сладости, которыми они обычно хотят угостить животных, могут вызвать расстройство пищеварения.

    По ее словам, обитатели зоопарка скучают без людей и тоже ждут, пока карантин кончится.