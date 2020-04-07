Ольга уточнила, что посетителям ни в коем случае нельзя кормить животных самим. Хлеб или сладости, которыми они обычно хотят угостить животных, могут вызвать расстройство пищеварения.

По ее словам, обитатели зоопарка скучают без людей и тоже ждут, пока карантин кончится.