Сотрудница костромского колледжа рассказала о гонениях из-за копеечных премий

Замдиректора Костромского автотранспортного колледжа Юлию Присяжную сначала уволили, а после восстановления отправили под сокращение из-за того, что она добивалась, чтобы сотрудники получали премии за стаж. Подробности скандала с копеечными выплатами она рассказала в беседе с «360».

По словам Присяжной, в колледже долгие годы никто не видел таких премий. Ситуация не поменялась ни в 2017 году, когда о них распорядилось областное правительство, ни в 2019 году, когда приказ выпустил региональный департамент науки и образования.

«Все равно нам ничего не платили. В октябре 2020 года мы обратились в администрацию области, жалобу перенаправили в департамент науки. Там ответили, что выплаты обязательны и руководству рекомендовали их осуществить. И все равно ситуация не поменялась. Мы куда только ни писали», — рассказала она.

За это время Присяжную успели уволить, она оспорила это в суде, восстановилась, но потом ее уведомили о сокращении.

Мы куда только ни писали за это время, в том числе и я. Меня за это время уволили, но я подала в суд, суд меня восстановил. То есть я вообще подвергаюсь гонениям до сих пор. С 27 апреля я была восстановлена, но 28 апреля меня уведомили о сокращении, но я еще пока работаю, сейчас я в отпуске. Но я, конечно, тоже это буду оспаривать Юлия Присяжная.

В конце концов в июне с майской зарплатой сотрудники получили выплаты за апрель и май 2021 года за свой стаж — максимальная сумма была 2500 рублей, минимальная — 500 рублей.

«Но я подала в суд, потому что выплаты должны были осуществляться с 2019 года. После этого сразу был созван совет колледжа, на котором рекомендовали принять такой копеечный размер премий. Отработавшим от 5 до 10 лет педагогам пообещали ежемесячную доплату в 50 копеек. Тем, у кого стаж был более 20 лет, — 2,5 рубля.

Замдиректора колледжа отметила, что прежний директор учебного заведения действительно препятствовал выплатам из-за главного бухгалтера. Сейчас этот специалист является фигурантом уголовного дела.

«Оказалось, что в нашем колледже работали 11 человек, которые получали зарплату, но фактически не работали», — добавила Присяжная.

В департаменте науки и образования заявили, что сейчас стимулирующие выплаты работникам Костромского автотранспортного колледжа выплачиваются полностью и без задержек. Но проблема существовала и два года сотрудники действительно их не получали.

Новый руководитель колледжа Марина Шереметьева сообщила, что все ошибки прошлого руководства уже исправлены, но задним числом. Из-за того, что оба предыдущих года финансово уже были закрыты, деньги пришлось брать в фонде заработной платы 2021 года, поэтому премии и получились такие маленькие, чтобы не урезать зарплаты.

«Это было сделано для устранения нарушений, выявленных при проверке. При этом уже в этом году преподаватели получают надбавки в размере от 500 рублей в месяц при стаже работы от 5 до 10 лет и до 2500 рублей в месяц при стаже работы от 20 лет и выше», — заключила она.