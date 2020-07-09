Сотрудница ФСБ разгласила гостайну и отделалась условкой

Капитана УФСБ по Петербургу и Ленобласти Анну Соловьеву признали виновной в разглашении государственной тайны. Но за решетку женщина не отправилась, а получила лишь условный срок.

«Суд принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств и данные о личности Соловьевой и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы судов города.

Кроме того, теперь сотрудница ФСБ не сможет получить доступ к государственным тайнам в течение следующих двух лет. Заседание по делу Соловьевой проходило в суде в закрытом режиме.

Суд выяснил, что капитан УФСБ по Петербургу и Ленобласти запрашивала в оперативно-технической службе информацию о клиентах операторов связи. Помимо этого, она выясняла данные о соединениях и местоположении абонентов.

Всю эту информацию Соловьева собирала в период с августа 2015 года по август 2016-го. Данные капитан УФСБ передавала некоему гражданскому лицу. Свою вину женщина не признала.