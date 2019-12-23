Сотрудниц центра Бакулева обвинили в фотосессии с больными детьми
«Я этих людей не знаю. А я знаю почти всех. Работают с детьми избранные люди, это всего несколько десятков человек. Всех их я знаю. В реанимацию входа нет никому, там не может войти чужой человек. Это не наши сотрудники. Интерьеры не институтские. Это глупости», — приводит издание «Подъем» слова Никонова.
Собеседник добавил, что врачи и медсестры, которые работают в центре имени Бакулева — настоящие профессионалы, которые никогда не позволят себе подобной выходки. Кроме того, по его словам, в стенах клиники детей снимать нельзя — об этом знают все.
Берк, которая опубликовала скандальные снимки заявила, что медики фотографировались со стерильными инструментами, которые предварительно раскладывали на полу, а также делали селфи с младенцами в реанимации.