Сотрудников военкомата начали вакцинировать от коронавируса в Бурятии

Сотрудников военкомата в Бурятии начали вакцинировать от коронавируса в преддверии весеннего призыва. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Перед процедурой их осматривают, а также рассказывают об особенностях препарата «Спутник V». Также они подписывают добровольное согласие.

«Вакцинация организована здесь, в республике Бурятия, в Улан-Удэ, как в военном госпитале, так и в медицинских учреждениях», — рассказал врио заместителя военного комиссара Республики Бурятия Николай Капинос.