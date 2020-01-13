Сотрудников уголовно-исполнительной системы могут наделить правом официального предостережения

«Профилактика — это возможность остановить человека от совершения преступления, удержать его от шага в пропасть», — пояснил зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Имеются в виду действия, которые создают «условия для совершения правонарушений». По словам парламентария, если человек, несмотря на предостережение, все-таки совершит преступление, то получит максимальное наказание, предусмотренное законом. Депутат добавил, что предостережение — это исключительно профилактическая мера.

«Это дополнительный фактор влияния на осужденных или арестованных, удерживающий их от неправомерного поведения», — резюмировал законодатель.