Сотрудников уголовно-исполнительной системы могут наделить правом официального предостережения
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал «Парламентской газете» об инициативе наделить сотрудников ФСИН дополнительным полномочием. Речь идет о праве объявлять официальное предостережение лицам, находящимся за решеткой, о неправомерном поведении.
«Профилактика — это возможность остановить человека от совершения преступления, удержать его от шага в пропасть», — пояснил зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Имеются в виду действия, которые создают «условия для совершения правонарушений». По словам парламентария, если человек, несмотря на предостережение, все-таки совершит преступление, то получит максимальное наказание, предусмотренное законом. Депутат добавил, что предостережение — это исключительно профилактическая мера.
«Это дополнительный фактор влияния на осужденных или арестованных, удерживающий их от неправомерного поведения», — резюмировал законодатель.