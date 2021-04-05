Сотрудников Центра Гамалеи пытались переманить другие институты

После создания прививки от коронавируса сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи стали очень востребованы. Их не раз пытались переменить другие институты, но никто из ученых не согласился уйти.

Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

«Были некоторые попытки переманить внутри страны. Мы дифференцируем, мы берем только лучших специалистов, которых нам не хватает. Я бы не сказал, что год тому назад у нас были все специалисты», — передало его слова РИА «Новости».

При этом он отметил, что у них когда-то не хватало технологов. Но позже появилась их целая группа, а также группа специалистов фармаконадзора высокого класса. Кроме того, раньше в центре не было логистов, которые организуют работу современных складских помещений. Но теперь и этих работников достаточно.

Гинцбург также рассказал, что среди самых смешных слухов вокруг «Спутник V» оказался миф о том, что российские хакеры выкрали план создания вакцина от коронавируса у компании AstraZeneca.