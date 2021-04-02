Сотрудников суда Москвы уволили из-за тайной издевательской фразы в документах

Виновных в скандале с издевательской фразой, написанной «белыми чернилами» в документах арбитражного суда Москвы, нашли. Их всех уволили.

«Ввиду ставшего известным факта наличия недопустимой надписи в судебном акте арбитражного суда города Москвы была проведена служебная проверка, по результатам которой виновные лица были установлены. В отношении них применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения», — приводит РИА «Новости» текст сообщения суда.

В некоторых документах за подписью судьи Екатерина Игнатова, специализирующейся на делах о банкротстве, нашли одну и ту же грубую и издевательскую надпись «письку сосите». Она проявлялась после загрузки в текстовый редактор и очистки формата. Из картотеки арбитражных дел следует, что эта фраза появилась в пяти опубликованных определениях, подписанных Игнатовой осенью прошлого года.

Один из пользователей анонимного Telegram-канала в январе рассказал, что обнаружил издевательскую фразу чуть выше подписи Игнатовой в нескольких судебных документах, и поделился информацией в Сети.