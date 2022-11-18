Общество 18 ноября 2022, 04:03 Сотрудников старше 45 лет стали активно приглашать на работу «Известия»: соискатели старше 45 лет стали чаще получать приглашения на собеседования РИА «Новости»

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Работодатели активизировали поиск и найм сотрудников старше 45 лет. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на статистические документы сервиса по поиску работу hh.ru.

В прошедшем октябре на собеседование пригласили 317 тысяч человек зрелого возраста. Это самый большой показатель с начала 2021 года. А если сравнивать с октябрем прошлого года, то это число выросло на 29% или на 71,3 тысячи приглашений.

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Сотрудники такого возраста оказались востребованы в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, а также безопасности и строительства. Наибольший прирост показали отрасли фитнеса и красоты, PR и рекламы, инвестиций и менеджмента.

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Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что такие перемены могут происходить по разным причинам. Например, это может быть последствием демографического спада— на рынке труда все меньше остается молодых работников.

Также могла сыграть роль частичная мобилизация. Кроме того, в определенных сферах, включая образование, здравоохранение и науку, соискатели старше 45 более востребованы в принципе.