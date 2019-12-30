Сотрудников санатория в Красноярске отстранили за угрозы обколоть детей препаратами

В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» из-за оскорблений детей. Сейчас в учреждении проводится проверка.

«В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

В Минздраве добавили, что проверка началась в пятницу, когда в Сети появилось видео с оскорблением детей. Информацию также передали в прокуратуру.

Местными СМИ опубликовали видео из санатория «Пионерская речка», на котором одна из сотрудниц кричит на плачущего ребенка и пытается грубо схватить его за руку. После этого другая сотрудница пригрозила еще одному ребенку, что его отправят в заведение для умственно отсталых, где будут обкалывать медицинскими препаратами.

«Я сама лично слышала, когда на улице стояла через окно, люди находились в помещении, я находилась на улице, я слышала, как орали: „Заткнитесь твари“. Однозначно это было детям предназначено. Ребенок плачет, ребенок звонит, что обижают», — рассказала одна из родительниц «7 каналу Красноярск».

В минздраве также сообщили, что проверкой санатория занимается главврач и представители министерства.