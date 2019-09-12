Сотрудников Росгеологии обязали прочитать «Бедность не порок» и «Мертвые души»

Греф признался в ненависти к школе и экзаменам Подробнее

Среди произведений, обязательных к прочтению, оказались пьеса Островского «Бедность не порок» и роман Гоголя «Мертвые души». Также в списке оказались два романа Франца Кафки: «Процесс» и «Замок», а также «Магические пассы: практическая мудрость шаманов Древней Мексики» Карлоса Кастанеды.

Аврутов объяснил, что составил список, чтобы предъявить дополнительное требование своим подчиненным по примеру председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Греф действительно составлял список литературы для сотрудников Сбербанка, занимающих руководящие должности. В него входили книги по менеджменту, эффективному производству, развитию эмоционального интеллекта и современным технологиям.