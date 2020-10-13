Бизнес попросил отменить требование по сбору данных сотрудников на удаленке

IT-бизнес попросил отменить требование столичных властей по сбору данных сотрудников компаний на удаленке, а также обязанность работодателей отчитываться каждую неделю о соблюдении персоналом самоизоляции.

Ассоциации, объединяющие разработчиков российского софта, обратились за поддержкой к главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет газета «Известия».

Как считают представители бизнеса, разглашение персональных данных без ведома граждан нарушает их права, а в указе не предусмотрен механизм предоставления согласия или несогласия на передачу этой информации.

При этом власти Москвы, как указано в материале, придерживаются позиции, что номер телефона или транспортной карты без указания ФИО к персональным данным не относится. По мнению же экспертов, новые требования лучше введения цифровых пропусков и локдауна.

С 12 октября московские работодатели должны предоставлять в мэрию информацию о сотрудниках, переведенных на удаленку. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Но как их будут определять, можно ли выходить из дома и передвигаться в нерабочее время — все это остается загадкой. Поэтому вокруг коронавирусной удаленки появилось много мифов. «360» разобрал главные из них.