Сотрудников минского офиса «Яндекс» перевели на удаленку после обысков

Сотрудники офиса «Яндекс» в Минске перешли на удаленный график после обысков. Некоторые решили вовсе покинуть город.

После обысков в белорусом офисе «Яндекса» сотрудники перешли на удаленку, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По словам представителей компании, в минском офисе работает около 300 человек.

«Сам офис, как и другие офисы „Яндекса“, уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники „Яндекса“ работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города», — рассказали в пресс-службе.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники утверждало, что сотрудников офиса было решено эвакуировать. Обыски прошли 13 августа в Минске.

По предварительным данным, их проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. В момент обысков в офисе находилось несколько человек. Сотрудников офиса задерживать не стали, вся техника тоже осталась на месте, но протоколы обыска составлены не были, уточняют в компании.