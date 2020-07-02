    02 июля 2020, 15:02

    Сотрудников мэрии курганского города перевели на удаленку. Виноват опять коронавирус

    Артур Блянихов

    В Курганской области часть сотрудников мэрии Шадринска перешли на удаленку. Двух коллег положили в больницу с коронавирусом. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По словам источника, половины чиновников городской администрации нет на рабочих местах.

    «Часть персонала, которые контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус, почувствовали недомогание. Некоторые вызывали врача на дом», — поделился собеседник информагентства.

    Уточняется, что инфекцию выявили у управляющего делами и одного из заместителей мэра. На удаленный способ работы перевели 67 сотрудников мэрии.