Сотрудников мэрии курганского города перевели на удаленку. Виноват опять коронавирус

По словам источника, половины чиновников городской администрации нет на рабочих местах.

«Часть персонала, которые контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус, почувствовали недомогание. Некоторые вызывали врача на дом», — поделился собеседник информагентства.

Уточняется, что инфекцию выявили у управляющего делами и одного из заместителей мэра. На удаленный способ работы перевели 67 сотрудников мэрии.