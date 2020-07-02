Сотрудников мэрии курганского города перевели на удаленку. Виноват опять коронавирус
В Курганской области часть сотрудников мэрии Шадринска перешли на удаленку. Двух коллег положили в больницу с коронавирусом. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По словам источника, половины чиновников городской администрации нет на рабочих местах.
«Часть персонала, которые контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус, почувствовали недомогание. Некоторые вызывали врача на дом», — поделился собеседник информагентства.
Уточняется, что инфекцию выявили у управляющего делами и одного из заместителей мэра. На удаленный способ работы перевели 67 сотрудников мэрии.