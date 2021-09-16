Сотрудников «Магнита» под Астраханью обвинили в отравлении собак на глазах у посетителей

Один из сотрудников магазина сети «Магнит» в городе Нариманов Астраханской области отравил собак на глазах у посетителей магазина, утверждает зоозащитница под ником vassilisapremudraya. В качестве доказательств она разместила в Instagram два видео. В пресс-службе «Магнита» заявили, что собаки забежали в магазин уже с признаками отравления.

Одна из видеозаписей, опубликованная зоозащитницей в Instagram, была заснята очевидцами произошедшего, другой ролик был отправлен женщиной, которая представилась сотрудницей магазина. На кадрах видно, как собаки лежат на полу в магазине и дергаются в конвульсиях.

В пресс-службе «Магнита» на официальной странице торговой сети в Facebook прокомментировали произошедшее.

«В торговую точку в г. Нариманов забежали две собаки с признаками болезни, поведение которых было агрессивным. Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью покупателей, работник торгового зала без физического контакта с животными попробовал вывести их на улицу, однако собаки сразу легли у входа в торговый зал и больше, к сожалению, не встали», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что один из покупателей «по собственной инициативе» стал убирать животных в тележку. Представители магазина утверждают в публикации, что на мужчине не было ни фирменной жилетки компании, ни других обязательных брендированных элементов.

«По моему опыту, в таких конвульсиях собаки бьются после отравления. Буквально пять-десять минут, и животное погибает. На мой взгляд травили целенаправленно. Потому что если бы собака отравилась тухлым мясом, не было бы такой агонии», — рассказала зоозащитница Екатерина в разговоре с Lenta.ru.

На следующее утро после происшествия зоозащитники вызвали полицию и вместе с правоохранителями прошли на задний двор магазина, где увидели тела собак.

«Тела туда привезли в любом случае сотрудники „Магнита“, так как обычный покупатель этого сделать не мог. Тела изъяли вместе с полицией, завтра их должны отправить на экспертизу», — заключила зоозащитница.