Четверть компаний обнаружили снижение работоспособности сотрудников летом
РБК: 24% российских компаний увидели снижение работоспособности сотрудников летом
Россияне хуже работают в летний период из-за настроя на отдых, накопившейся усталости и жаркой погоды. Всего такую закономерность подметили 24% компаний, принявших участие в опросе сервиса по трудоустройству SuperJob, написал РБК.
При этом 63% работодателей похвастались тем, что трудовой процесс выстроен таким образом, чтобы продуктивность сотрудников не снижалась даже летом.
«Кто хочет зарабатывать, тот и в жару не расслабляется. У нас все работают на результат», — заявил один из участников опроса.
По сравнению с итогами аналогичного опроса в 2012 и 2018 годах работоспособность сотрудников в летний период выше. Десять лет назад снижение качества работы персонала отметили 43% опрошенных компаний, а четыре года назад — 35%.
В опросе приняли участие представители кадровых служб и менеджеры по персоналу, а также компании, отвечающие за подбор персонала. Всего в нем приняла участие тысяча респондентов из 269 населенных пунктов России.