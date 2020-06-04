Сотрудников коллекторских агентств «пронумеруют». Нужно знать, кто конкретно общается с должником

Не все коллекторы работают честно — кто-то выбивает долги, оставляя на стенах подъездов угрозы, а кто-то слишком часто названивает должникам. Минюст разработал подробный законопроект о коллекторских агентствах. В нем авторы предлагают дать каждому сотруднику свой индивидуальный номер.

Это нужно для того, чтобы личные данные коллекторов не назывались, при этом должник будет знать идентификационный номер коллектора и в случае нарушений прав может обратиться в вышестоящие инстанции или в суд.

«Предлагаемые законопроектом нормы позволят защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности», — говорится в документе на сайте ведомства.

Помимо этого, также предлагается обязать всех коллекторов записывать переговоры с должниками. Это нужно для того, чтобы можно было избежать дальнейших конфликтов.

Ранее стало известно, что коммунальщикам запретят составлять договоры с коллекторами.