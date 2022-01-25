Сотрудников калужского Минэкологии уволили после вечеринки с пистолетом и оскорблений россиян

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области перед Новым годом устроили вечеринку с алкоголем, пистолетом и сигаретами прямо в здании ведомства. Кадры с их корпоратива попали в Сеть, работников уже уволили.

На кадрах можно увидеть мужчину, который сидит за столом и общается с коллегами. Они с использованием нецензурной лексики что-то обсуждают и называют людей чернью. Также запечатлен момент, как этот же человек стоит у окна с пистолетом.

«Министр мне с утра доложил, что все четверо участников этого инцидента уволены. Там нет оружия», — заявил изданию «Подъем» глава региона Владислав Шапша.

По его словам, речь идет об игрушечном пластмассовом пистолете. Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа сообщил изданию, что в ведомстве идет служебная проверка. Он заявил, что примет необходимые меры, чтобы такие ситуации впредь не повторялись.

«МК» написал, что региональная прокуратура в связи с опубликованным видео начала проверку.