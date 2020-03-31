Сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги» закрыли на карантин. Они стали жаловаться на нехватку еды

У одного из работников московского ГБУ «Автомобильные дороги» нашли коронавирус. В итоге всех сотрудников закрыли прямо на работе. Карантин длится уже пятый день, а запасы еды на исходе. Полиция начала проверку.

На действия руководства пожаловался работник. Он рассказал полицейским, что вместе с ним еще 100 человек оказались запертыми на работе, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. По словам мужчины, никого из сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги» не пускают в магазин. При этом имеющиеся запасы еды начали заканчиваться.

Полицейские пообщались с водителями и выяснили, что в организации один из сотрудников заболел коронавирусом. Его отправили в больницу для оказания необходимой помощи. Общежитие же было закрыто на двухнедельный карантин 25 марта по решению Роспотребнадзора.

На заместителя генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги» Сергея Сидорова составили административный протокол. Несмотря на это, пресс-секретарь ГБУ «Автомобильные дороги» Екатерина Пантелеева сказала «360», что организация не имеет отношения к произошедшему. «Та ситуация, которая сейчас выяснилась, относится не к нашей организации, а к префектуре СВАО», — заверила она.

Заведующий сектором пресс-службы Префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы Андрей Иванов подтвердил «360», что из общежития ГБУ «Автомобильные дороги» госпитализировали одного из сотрудников с подозрением на коронавирус.

«После этого, в соответствии с указом мэра и предписанием главного государственного санитарного врача СВАО, это общежитие вместе с обителями, которые контактировали с этим человеком, было переведено на режим самоизоляции. Срок этого режима — до 3 апреля 2020 года», — пояснил Иванов.

Объявление режима подразумевает, что работники не могут выходить на улицу и перемещаться по городу. После жалоб сотрудников организовали доставку продуктов.

«Силами ГБУ „Жилищник“ на этот период организована централизованная закупка продуктов питания и предметов первой необходимости, чтобы люди могли этот период пережить и дождаться окончания режима самоизоляции», — отметил заведующий сектором пресс-службы.

Все работники уже сдали тесты на инфекцию. Исследования не подтвердили наличия заболевания, но оставаться в общежитии необходимо для безопасности. Более того, многие рабочие приехали в Москву из регионов.

«Я думаю, что в данной ситуации меры безопасности и для этих людей, и для тех, кто их окружает <…> нужно соблюсти. Скажем, если что-то случится, вот он сейчас уедет к себе на Родину, например, и там у него все-таки проявится этот коронавирус. Вот и получится, что станет он источником беды», — подчеркнул Иванов.

Все, кто находится сейчас на самоизоляции, смогут вернуться к обычной жизни 3 апреля. Но стоит помнить, что сейчас такой режим введен уже по всему городу.