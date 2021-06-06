Сотрудников ДПС решили обязать предупреждать водителей о съемке

Сотрудников ДПС могут обязать работать по новым правилам. В частности, предупреждать водителей о съемке и не уходить из их поля обзора. Это следует из проекта приказа МВД, размешенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В случае использования при осуществлении административных действий фото-, видео и (или) звукозаписывающей аппаратуры, в том числе носимого и (или) установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, сотрудник уведомляет об этом участников дорожного движения», — говорится в документе.

Кроме того, из проекта следует, что сотрудники Госавтоинспекции не обязаны будут носить форму, чтобы зафиксировать нарушения. Например, опасное вождение и нарушение правил пользования телефоном за рулем, уточнил сайт Daily Storm.

Те сотрудники, который ведут скрытый надзор с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы и без форменной одежды, не смогут останавливать машины и лично оформлять нарушения. Но они смогут фиксировать их и передавать коллегам. А они уже в случае необходимости задержат водителя и составят протокол.