Сотрудников больниц лишат премии за сон на ночном дежурстве

«С целью полного и всестороннего устранения выявленных недостатков поручаем в комплекте документов совместно с объяснительной запиской представлять вынесенные по результатам служебного расследования (при наличии вины работника) заверенные копии локальных нормативных актов, предусматривающих с учетом условий эффективного контакта снижение выплат стимулирующего характера работникам, к должностным обязанностям которых отнесен контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка в медицинской организации (дежурный администратор, старшая медицинская сестра, руководитель структурного подразделения и т. д.), а также копии претензионных обращений в частные охранные организации», — заявлено в отчете.

По нормам трудового распорядка, врач не должен спать на рабочем месте и во время дежурства. Это может помешать надлежащему уходу за пациентами. По результатам проверки стало известно, что персонал московских больниц периодически нарушает эти правила.