Сотрудников «Белой дачи» поздравили с днем работника сельского хозяйства | 360°

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Сотрудников «Белой дачи» поздравили с днем работника сельского хозяйства

Глава Котельников Жигалкин поздравил компанию «Белая Дача» с днем работника сельхоза

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День работников сельского хозяйства ежегодно отмечается 9 октября. С профессиональным праздником сотрудников агропредприятия «Белая дача» поздравили руководители компании, а также глава Котельников Сергей Жигалкин.

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Самой организации уже более века. На предприятии сложились целые династии сотрудников. Например, общий стаж семьи Лякишевых — 164 года. Всего в работе компании задействовано около 600 человек.

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Продукцию «Белой дачи» можно на прилавках магазинов по всей стране. Более того — выращенную на местных плантациях зелень даже поставляют в Белоруссию. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширение.

По словам генерального директора АО «Белая Дача Трейдинг» Ильнара Саитова, на данный момент у компании есть три перерабатывающих площадки — Котельники, Татарстан и Новосибирск.

«Скоро к ним прибавится еще одна. „Белая Дача Юг“ будет называться. К сельскохозяйственным площадкам, которые сейчас есть прибавится еще две — „Салаты с моря“ в Анапе и „Белая Дача Волга“ в Астрахани», — поделился он.

Реализацию планов наметили на следующий год. После этого объем выпускаемой салатной продукции увеличится на 7,5 тонны. При этом «Белая дача» и сейчас круглый год радует потребителей свежей зеленью Ежедневно с конвейера сходят 50 тонн овощей и зелени. В ассортименте компании широкий ассортимент разновидностей салатов: их больше 10.

Сельское хозяйство

Котельники

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