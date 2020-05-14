Сотрудников бара в Челябинске оставили без зарплаты во время самоизоляции

«Суть проблемы в том, что работодатель определил круг людей, который ему якобы нужен для того, чтобы они не уволились, для открытия общепита, и выдал им по 20 тысяч рублей. А мне за пару смен всего», — рассказал работник бара.

В «Досках» всем платят по часам.

Директор бара попросил подчиненных написать заявление на отпуск без выплат. Собеседник агентства отказался выполнить эту рекомендацию. За время режима самоизоляции он ни разу не получил от работодателя выплат.

Бар «Доски» работает в Челябинске по франшизе с 2018 года.