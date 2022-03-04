Сотрудников банков захотели защитить от дополнительной налоговой нагрузки

Сотрудников банков освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, которая у них будет от экономии на процентах по кредитам. Такие изменения в Налоговый кодекс Минфин РФ подготовит уже в марте.

«Минфин России в марте текущего года подготовит изменения в Налоговый кодекс, которыми будет предусмотрено освобождение сотрудников банков начиная с января 2022 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, полученной ими от экономии на процентах по кредитам», — привел ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Без внесения указанных изменений обязанность по уплате налогов с материальной выгоды, как отмечено в заявлении, могла бы возникнуть только у сотрудников банков. Это правило не распространяется на обычных граждан. Как уточнило ведомство, для них не существует налогов с материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам.

С помощью предложенных изменений можно будет избежать дополнительной налоговой нагрузки на работников банков в связи с существенным повышением ключевой ставки ЦБ, считают в Минфине.

Россияне могут получить кредитные каникулы до конца сентября. Это поддержит людей во время действия западных санкций, считают в Госдуме. По мнению аналитиков, можно не опасаться повышения банковских процентов после каникул — ЦБ этого не допустит. Но проценты по кредитам продолжат начислять во время льготного периода.