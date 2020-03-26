Сотрудников авиакомпаний ждут массовые отпуска

Сколько сотрудников уйдут на каникулы, будет зависеть от числа зарубежных маршрутов, финансового положения перевозчика, возможности использовать флот на внутренних рейсах. В чартерных авиакомпаниях в отпуск могут отправить до 80% летного состава.

По словам Бойчука, неиспользованные отпуска позволят компаниям закрыть ближайшие два-три месяца. Дело в том, что пилотам и бортпроводникам при налете более 500 часов в год полагается 70 дней отпуска.

Всего, по данным профсоюза, в отрасли работают около 15 тысяч пилотов и примерно 22 тысячи бортпроводников.

По словам источника издания в чартерной авиакомпании, там прогнозируют простой флота с начала апреля и до 20-х чисел месяца. Позднее заработает программа перевозок на российские курорты. Сейчас чартеры привлекают для вывоза россиян из-за рубежа.