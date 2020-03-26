    26 марта 2020, 01:45

    Сотрудников авиакомпаний ждут массовые отпуска

    Кирилл Фролов

    Из-за пандемии коронавируса российские авиакомпании отправят в отпуска от 30% до 50% своих пилотов, стюардесс и бортмехаников. Об этом «Известиям» сообщил глава Профсоюза летного состава Мирослав Бойчук.
    Сотрудников авиакомпаний ждут массовые отпуска

    Сколько сотрудников уйдут на каникулы, будет зависеть от числа зарубежных маршрутов, финансового положения перевозчика, возможности использовать флот на внутренних рейсах. В чартерных авиакомпаниях в отпуск могут отправить до 80% летного состава.

    По словам Бойчука, неиспользованные отпуска позволят компаниям закрыть ближайшие два-три месяца. Дело в том, что пилотам и бортпроводникам при налете более 500 часов в год полагается 70 дней отпуска.

    Всего, по данным профсоюза, в отрасли работают около 15 тысяч пилотов и примерно 22 тысячи бортпроводников.

    По словам источника издания в чартерной авиакомпании, там прогнозируют простой флота с начала апреля и до 20-х чисел месяца. Позднее заработает программа перевозок на российские курорты. Сейчас чартеры привлекают для вывоза россиян из-за рубежа.