Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в доставке контрабандной техники из США

США обвинили группу россиян в контрабанде техники на 50 миллионов долларов. Восьмерых подозреваемых уже задержали, еще двое находятся в розыске.

«Акмаль Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров были арестованы, и им будут предъявлены обвинения сегодня днем», — говорится на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

В Иллинойсе арестовали Азамата Бобомуродова, ему также предъявят обвинение в контрабанде. Двоих предполагаемых участников преступной группы объявили в розыск, их имена не раскрываются.

По версии следствия, обвиняемые незаконно перевозили из США в Россию технику и электронику. Среди контрабандной продукции были Apple iPhone, iPad и Apple Watch. Всего им удалось перевезти электроники на 50 миллионов долларов. Часть продукции была украдена. В схеме контрабанды также действовали сотрудники авиакомпании «Аэрофлот», утверждают представители США. Их использовали в качестве курьеров.

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило ТАСС, что сейчас проверяет информацию о задержании россиян.

Ранее на границе с Германией задержали мужчину, который хотел незаконно провезти картину французского художника Пьера Огюста Ренуара. Произведение искусства конфисковали.