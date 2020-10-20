Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в доставке контрабандной техники из США
«Акмаль Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров были арестованы, и им будут предъявлены обвинения сегодня днем», — говорится на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.
В Иллинойсе арестовали Азамата Бобомуродова, ему также предъявят обвинение в контрабанде. Двоих предполагаемых участников преступной группы объявили в розыск, их имена не раскрываются.
По версии следствия, обвиняемые незаконно перевозили из США в Россию технику и электронику. Среди контрабандной продукции были Apple iPhone, iPad и Apple Watch. Всего им удалось перевезти электроники на 50 миллионов долларов. Часть продукции была украдена. В схеме контрабанды также действовали сотрудники авиакомпании «Аэрофлот», утверждают представители США. Их использовали в качестве курьеров.
Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило ТАСС, что сейчас проверяет информацию о задержании россиян.
Ранее на границе с Германией задержали мужчину, который хотел незаконно провезти картину французского художника Пьера Огюста Ренуара. Произведение искусства конфисковали.