Общество 15 декабря 2022, 13:45 Сотрудники железных дорог, устраняющие последствия аварий, будут питаться за счет работодателя

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Теперь сотрудники железных дорог во время ремонта путей и другой инфраструктуры, пострадавшей от стихийного бедствия, будут питаться за счет работодателя. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на одобренный 14 декабря закон.

Бесплатное питание будет положено в том случае, если работники трудятся четыре часа подряд. Минтранс установит порядок обеспечения питанием.

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По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елены Перминовой, такая мера позволит освободить бесплатное питание от налогообложения и тем самым поддержать ликвидаторов аварий.

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