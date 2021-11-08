Сотрудники ЗАГСов рассказали, какие необычные костюмы для свадеб предпочитают в Москве

Некоторые жители Москвы предпочитают проводить необычную свадебную церемонию, используя костюмы персонажей современных фильмов. Довольно часто молодожены и гости на заключении брака приходят в тематических нарядах из кинокартин «Труп невесты», «Дракула» и «Звездные войны». Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на сотрудников столичных ЗАГСов.

«К нам на регистрацию брака приходят пары и их гости, одетые в стиле Гэтсби, Пиратов Карибского моря, эльфов из „Властелина колец“, в стиле „Звездных войн“, в винтажном стиле, байкеры, рыцари с прекрасными принцессами. А вот стиль нашумевшего сериала „Игра в кальмара“ до нас пока не дошел», — рассказал представитель московского ЗАГСа.

Наиболее популярными среди молодоженов и их гостей остаются традиционные наряды, однако иногда присутствующие вместо классического костюма предпочитают облачиться в костюм динозавра, аиста, медведя, единорога.

«На торжественные церемонии молодожены выбирали костюмы космонавтов, индейцев, царя и царицы. Регистрировала свой брак „Невеста-лебедь“: в качестве аксессуара у нее за спиной были огромные белые крылья», — добавили в пресс-службе ЗАГСа.

Кроме того, пары могут прийти на бракосочетание в профессиональной форме. Отмечались такие случаи, когда жених и невеста надевали костюм сотрудника МЧС, полицейского и военного.