Сотрудники ЗАГСов Петербурга назвали самые редкие имена младенцев в 2021 году

В комитете по делам ЗАГС рассказали, какими редкими мужскими и женскими именами называли младенцев, родившихся в 2021 году. Об этом написал Piter.TV.

Среди самых редких мужских имен отмечены следующие: Ахиллес, Север, Славик, Даврон и Устин. Редкие женские имена в этом году такие: Авигения, Океана, Славна, Росина, Филлипина.

В первую пятерку самых популярных имен попали Александр, Михаил, Максим, Артем и Лев. Среди женских имен отмечены София, Анна, Мария, Алиса и Ева.