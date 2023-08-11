Общество 11 августа 2023, 07:54 «Сотрудники выгорают». Депутат Госдумы предложила сократить рабочую неделю на четыре часа Депутат Бессараб предложила сократить для россиян рабочую неделю до 36 часов Freepik

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю для россиян с 40 до 36 часов. Она пояснила Lenta, что с учетом роста эффективности труда не стоит относиться к сотрудникам так же, как полвека назад, и допускать их выгорание.

Депутат добавила, что рабочую неделю уже сократили во многих странах мира, а Россия «должна быть прогрессивной» в этой сфере. Собеседница издания указала, что во многих странах Европы работают по 36, 35 и даже 32 часа в неделю. В частности, в Нидерландах — стране с одним из самых высоких уровней жизни — рабочая неделя длится не более 33 часов.

«Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад. <…> Работники просто выгорают», — посетовала Светлана Бессараб.

Она назвала два варианта реализации своей инициативы: сокращать рабочие часы ежедневно или сократить их в пятницу. По мнению парламентария, работодателям стоит самим определять оптимальный вариант вместе с профсоюзами и закреплять соглашения в нормативных актах компаний.

Бессараб предложила правительству рассмотреть введение двухлетнего эксперимента, к которому работодатели смогут присоединяться добровольно в обмен на те или иные преференции.