Сотрудники вредных производств РФ будут получать молоко с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу приказ Минтруда, уточняющий список вредных производственных факторов, при которых работникам положено молоко. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава ведомства Антон Котяков.

Получать молоко смогут те сотрудники, которые работают на предприятиях со всевозможной химией — от йода до красителей, а также с радиоактивными веществами в открытом виде.

Молоко можно будет заменить кефиром, простоквашей, ацидофилином, ряженкой или йогуртом жирностью до 2,5 процента. На каждого сотрудника положено по 0,5 литра за смену.

По словам депутата Госдумы Айрата Фаррахова, логичнее было бы заменить молоко на денежную компенсацию. К слову, такая возможность предусмотрена новым приказом Минтруда.