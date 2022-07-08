Финансовый директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Елена Шпаковская и шеф-редактор газеты «Вечерняя Москва» Алена Прокина стали лауреатами национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2022», церемония награждения которой прошла в Москве 7 июля. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Шпаковская стала победителем в номинации «Топ-менеджмент в печатных медиа» за разработку и внедрение эффективной финансово-экономической модели медиахолдинга, а Прокина получила приз в номинации «Главный редактор печатных медиа» за создание оригинальной подачи мер профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

«Последние несколько лет проходят для всех в режиме повышенной турбулентности. Мы наблюдаем, как мощнейшие игроки уходят с рынка, не выдерживая экономического давления. Читатель стал активнее присматриваться и возвращаться к традиционным СМИ — газетам в первую очередь. И когда произошел беспрецедентный наплыв фейковых новостей, именно газета стала «островком безопасности» в этой информационно-психологической войне», — отметила Прокина.

На награждении присутствовали руководители телеканалов, радиокомпаний, издательских домов, медиахолдингов, PR- и рекламных агентств.