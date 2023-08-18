Общество 18 августа 2023, 18:06 Сотрудники «Вечерней Москвы» получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Сотрудников издания «ВМ» наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии средств массовой информации. Указ о награждении подписал российский президент Владимир Путин в четверг, 17 августа, передала «Вечерняя Москва».

По словам главного редактора «Вечерний Москвы» Александра Куприянова, символично именно то, что награждение пришлось на 2023-й год, когда газета отмечает 100-летний юбилей.

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«Это оценка труда не только отдельно взятых сотрудников, но и всего коллектива», — добавил главред.