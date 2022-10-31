Сотрудники ушедших из России западных компаний рассказали, как изменились их зарплаты | 360°

31 октября 2022, 13:07
Сотрудники ушедших из России западных компаний рассказали, как изменились их зарплаты
Аналитики сервиса «Зарплата.ру» во время опроса выяснили, как изменились доходы сотрудников ушедших из России западных компаний. Об этом написал сайт kp.ru.
Оказалось, что 78% россиян, которым пришлось уволиться, уже нашли новую работу, а 51% респондентов на новом месте стали зарабатывать больше, чем у прежнего работодателя.
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В опросе также говорится, что 67% россиян, покинувших зарубежные компании, получили выплаты в несколько окладов.
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Опрос проводился среди 2200 бывших и нынешних сотрудников международных компаний.
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