Сотрудники ушедших из России западных компаний рассказали, как изменились их зарплаты | 360°

Общество 31 октября 2022, 13:07 Сотрудники ушедших из России западных компаний рассказали, как изменились их зарплаты

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Аналитики сервиса «Зарплата.ру» во время опроса выяснили, как изменились доходы сотрудников ушедших из России западных компаний. Об этом написал сайт kp.ru.

Оказалось, что 78% россиян, которым пришлось уволиться, уже нашли новую работу, а 51% респондентов на новом месте стали зарабатывать больше, чем у прежнего работодателя.

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В опросе также говорится, что 67% россиян, покинувших зарубежные компании, получили выплаты в несколько окладов.

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Опрос проводился среди 2200 бывших и нынешних сотрудников международных компаний.