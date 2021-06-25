Сотрудники уголовного розыска искали подростка. А он прятался под кроватью у друга

Полицейские нашли 13-летнего подростка, сбежавшего из дома в Екатеринбурге неделю назад. Юношу искали сотрудники уголовного розыска и волонтеры поискового отряда «Прорыв», а он прятался под кроватью у друга, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

Школьник знал, что его ищут, из ориентировок в соцсетях и СМИ. Тем не менее он не захотел возвращаться домой. Молодой человек решил прославиться. По плану учащегося, его должны были объявить в федеральный розыск и показать по Первому каналу. О желании показать себя на всю страну он рассказывал знакомым в голосовых сообщениях.

Ученик время от времени выходил на связь через соцсети. Однако обещание вернуться домой все переносилось. В одной аудиозаписи он даже сказал, чтобы якобы уехал в Челябинск и отрывается там по полной. Он посоветовал всем друзьям взять с него пример.

Однако правоохранители позже выяснили, что все это время школьник скрывался в квартире у друга в Екатеринбурге. Когда туда пришли полицейские, он от страха залез под кровать. Несмотря на это должностные лица доставили юношу в отделение.

«Когда ему напомнили о его желании прославиться на всю страну и предложили рассказать о своих похождениях под видеозапись, он признался, что передумал», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Всю ту неделю подросток днем гулял на улице и ходил в компьютерные клубы. Родителям друзей он сказал, что его мама будто бы уехала, и дома никого нет. После профилактической беседы юношу передали родителям.