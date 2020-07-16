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    16 июля 2020, 09:49

    Сотрудники Twitter помогли хакерам взломать аккаунты знаменитостей

    Ксения Басырова

    Служба поддержки Twitter сообщила об использовании «социальной инженерии» при взломе аккаунтов сети. По предварительным данным, мошенникам помогли сотрудники компании.

    «Мы обнаружили то, что мы считаем координированной атакой с использованием социальной инженерии людьми, которые успешно добрались до наших сотрудников с доступом к внутренним инструментам», — говорится в сообщении службы поддержки соцсети.

    Об участие сотрудником самой компании во взломе говорится и на сайте Vice. Мошенники действовали через внутренние инструменты сервиса, даже могли поменять личные данные каждого захваченного аккаунта. Сообщается, что их или подкупили, или как-то еще заставили сотрудничать с хакерами.

    Сейчас компания проводит дальнейшее расследование, чтобы понять, как еще могли навредить хакеры.

    В ночь на 16 июля мошенники взломали множество официальных аккаунтов знаменитостей и крупных компаний Twitter. Они предлагали пользователям отправить биткоины на специальный счет и обещали вернуть криптовалюту в двойном размере.