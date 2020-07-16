Сотрудники Twitter помогли хакерам взломать аккаунты знаменитостей

«Мы обнаружили то, что мы считаем координированной атакой с использованием социальной инженерии людьми, которые успешно добрались до наших сотрудников с доступом к внутренним инструментам», — говорится в сообщении службы поддержки соцсети.

Об участие сотрудником самой компании во взломе говорится и на сайте Vice. Мошенники действовали через внутренние инструменты сервиса, даже могли поменять личные данные каждого захваченного аккаунта. Сообщается, что их или подкупили, или как-то еще заставили сотрудничать с хакерами.

Сейчас компания проводит дальнейшее расследование, чтобы понять, как еще могли навредить хакеры.

В ночь на 16 июля мошенники взломали множество официальных аккаунтов знаменитостей и крупных компаний Twitter. Они предлагали пользователям отправить биткоины на специальный счет и обещали вернуть криптовалюту в двойном размере.