Сотрудники тульского отделения ПФР объяснили, кто сможет выйти на пенсию в 2022 году

Представители тульского отделения Пенсионного фонда рассказали, кто из россиян выйдет на пенсию в 2022 году. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

В новом году получать пенсию смогут женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года (в возрасте 56,5 года) и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года (в возрасте 61,5 года).

«Также необходимо соблюсти условия, предъявляемые к страховому стажу и наличию пенсионных коэффициентов», — отметили в ПФР.