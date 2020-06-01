Сотрудники телеканала «360» готовятся стать донорами антител к COVID-19

Два сотрудника телеканала «360» переболели коронавирусом в легкой форме. Теперь они могут помочь COVID-пациентам с осложнениями.

Такие результаты показало тестирование, которое проходило прямо на телеканале. Масштабная кампания по выявлению антител к коронавирусу длилась почти месяц. Причем, сотрудников для прохождения тестов выбирали рандомно — по несколько человек из каждого подразделения.

«В один момент как-то „срубило“. Пришла домой и сразу поднялась температура: 38 с чем-то. Больше в принципе симптомов не было, только температура и головная боль», — рассказала продюсер Екатерина Гурова.

Теперь наша коллега готовится стать донором.

«Помощь всегда всем требуется. Это по-человечески, я считаю», — поделилась девушка.

Напомним, скрининг на антитела к SARS-CoV-2 прошли более 100 работников «360». Исследования для обнаружения так называемого коллективного иммунитета, проходили в несколько этапов.

В завершении исследования работники лаборатории выехали на дом к тем, у кого выявили антитела, чтобы снова взять кровь и понять — пригодны ли компоненты для донорства.

Отметим, что сотрудники телеканала ни за что не платили. Исследование прошло в рамках частного гранта генерального директора Ассоциации «Силквей ралли» Булата Янборисова.

Все подробности — в сюжете «360».