Сотрудники Tele2 влюбились в работу

Мобильный оператор Tele2 появился в столице четыре года назад. За время работы компания стала самым быстрорастущим игроком на московском рынке сотовой связи.

Такой результат свидетельствует о нестандартном подходе к ведению бизнеса, понятных бизнес-процессах и отлаженной работе всех сотрудников и подразделений организации.

За последние два года индекс вовлеченности сотрудников макрорегиона «Москва» Tele2 вырос на 9 п. п. — до 78%, согласно исследованию AoN Hewitt. По данным консалтинговой компании, этот показатель в среднем по России составляет 66%. При этом бизнес-результаты любой компании напрямую зависят от вовлеченности персонала — готовности сотрудников выполнять работу как можно лучше и чувствовать личную ответственность за результат.

«Ровно четыре года назад, в октябре 2015 года, „Tele2 Москва“ запускали 432 сотрудника. Это команда, где каждый принимает ответственные решения, где мнение каждого имеет вес и каждый может влиять на конечный результат. Многие из этих сотрудников всего за четыре года получили существенный карьерный рост, став руководителями отделов, спецпроектов и департаментов. Примечательно, что только в 2019 году повышение получили 15% сотрудников макрорегиона. А сегодня наша московская команда насчитывает уже более 500 человек», — рассказывает Ольга Дроздова, директор по операционной работе с персоналом «Tele2 Москва».

Высокая вовлеченность и низкий отток кадров позволяют сделать вывод о том, что сотрудники макрорегиона «Москва» Tele2 воспринимают рабочую среду в компании комфортно.

В прошлом году компания вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников. Оператор получил награду Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award как лучший работодатель по мнению персонала. При этом Tele2 оказалась единственным представителем телеком-отрасли.

«Работать эффективно и увеличивать уровень вовлеченности сотрудников нам позволяют в том числе наши ценности. Открытость, гибкость, качество, бережливость, вызов и действие — для нас не просто слова. Ценности сопровождают нас в повседневной работе и являются основой корпоративной культуры. С тех пор наши ценности неизменны», — комментирует Ольга Дроздова.