Общество 15 марта 2023, 13:40 Сотрудники таможни Хабаровского края изъяли у водителя копченую утку и вернули ее на территорию Китая

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В Хабаровском крае сотрудники таможенной службы изъяли у водителя копченую утку, поскольку на продукт отсутствовал ветеринарный сертификат. Об этом написал сайт transsibinfo.com.

Сообщается, что мясная продукция весом 350 грамм без заводской упаковки находилась в ручной клади. В службе пояснили, что при отсутствии ветеринарного сертификата продукт подлежит изъятию.

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Таким образом копченую утку вернули на территорию Китая.

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