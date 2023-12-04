Общество 04 декабря 2023, 12:47 Сотрудники столичной Госавтоинспекции помогли водителям выбраться из снежного плена Госавтоинспекторы помогли выбраться водителям, застрявшим в сугробах в Москве РИА «Новости»

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В Москве из-за неблагоприятных погодных условий и большого количества выпавшего снега в столичном регионе сотрудники Госавтоинспекции осуществляли патрулирование в усиленном режиме и помогали водителям выбраться из заваливших их машины сугробов. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

По информации дептранса Москвы, за сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 193 грузовика. Каждый день около 30 экипажей следят за безопасностью на дорогах и всегда готовы прийти на помощь.

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Высота сугробов в Москве достигла 40-сантиметровой отметки и побила рекорды предыдущих лет. Прошлые максимумы, которые держались многие десятилетия, зафиксировали в 1952 и 2004 годах. Уровень снега доходил тогда до 30 сантиметров.

Кроме того, до полудня вторника, 5 декабря, в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности.