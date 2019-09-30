Сотрудники спецслужб провели соревнования на автодроме в Подмосковье

Сотрудники спецслужб показали экстремальное вождение. Соревнования прошли на автодроме в Старой Купавне. Для участников — это не просто состязания, но и тренировка: навыки нужны для преследования опасных преступников.

Это — не съемочная площадка фильма с погоней агентов за преступниками. На подмосковном автодроме ФСО соревнуются сотрудники спецслужб. Называть имена водителей и показывать их лица запрещено, таковы правила. Все участники — действующие сотрудники федеральной службы охраны, службы безопасности и внешней разведки.

Перед началом соревнований асфальт специально поливают. Дорога должна быть скользкой. Автодром оснащен современным технологическим оборудованием: здесь есть плита динамического заноса, несколько водных преград, ванна аквапланирования. Все эти препятствия предстоит преодолеть участникам.

Источник фото: телеканал «360»

Говорят, что трюки с каждым годом становятся все интереснее. Уровень мастерства участников растет. На соревнованиях для зрителей предусмотрено множество развлечений. Сюда можно смело приходить с детьми. Есть и картинг, и батуты, и аниматоры. Для тех, кто взрослее — выставка автотехники гаража особого назначения.

Источник фото: телеканал «360»

Самое любимое и долгожданное зрелище для публики — показательные выступления. Здесь водители показывают, что они умеют не только мастерски управлять автомобилем, но и делать это красиво. В финал соревнований прошли восемь участников, они показали лучшие результаты на отборочном этапе. Победителя в командном зачете наградили кубком.